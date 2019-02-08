كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 10:10 مساءً - شاهد - خالد عليش ينشر صورة له مع زوجته



حرص الإذاعي والفنان الشاب خالد عليش على مشاركة جمهوره مجموعة صور جديدة له برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". Advertisements وعلق "عليش" على الصورة: "حبي الابدي"، وتفاعل الجمهور مع الصور بالعديد من التعليقات. يُذكر أن خالد عليش فاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي فى عام 2018 عن برنامج "معاك في السكة" الذي كان يذاع على "نجوم اف ام"، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة وشوشة لاختيار الأفضل بعدد من المجالات فى 2018.



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