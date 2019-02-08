الدليل الكامل للعناية بمنطقة الصدر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - كغيرها من مناطق الوجه والجسم، تحتاج منطقة الصدر الى عناية يومية وتطبيق الكريمات المناسبة وبعض الخلطات الطبيعية للحفاظ على شبابها ووقايتها من الإصابة بالأمراض والتشققات والترهلات. لذلك، سنقدم إليك في ما يلي أهم الخطوات التي عليك القيام بها للعناية بمنطقة الصدر وحمايتها من التجاعيد ومن أي أضرار محتملة.



العناية بالصدر بطرق مختلفة

عناية يومية في المنزل: للحفاظ على شبابها ووقايتها من الترهلات والتشققات، تتطلب منطقة الصدر عناية يومية وتجنّب بعض الأمور التي تؤثر سلباً على شبابها، من بينها استخدام الصابون كونه يجردها من الزيوت الطبيعية، التعرض الكثيف لأشعة الشمس، إضافة الى ارتداء الملابس التي تثير الحساسية وتمنع التعرق، فهذه العوامل كلها تؤدي الى ترهل منطقة الصدر وشيخوختها المبكرة.

الكريمات: لضمان شباب منطقة الصدر، لا بد من استخدام الكريمات الضرورية التي تحافظ على شبابها، من أبرزها غسول تنظيف البشرة، كريمات الترطيب والتقشير، مما يحافظ على مرونة الجلد وضمان شباب هذه المنطقة من الجسم، فضلاً عن الكريمات المخصصة لتجديد البشرة وتأخير شيخوختها.

تدليك وتفحص الصدر من وقت الى آخر: إن تدليك منطقة الصدر خطوة ضرورية لشد منطقة الصدر وحمايتها من الترهلات. كما أن تفحّص هذه المنطقة خطوة ضرورية للوقاية من أي أمراض خطيرة، وتلمّس أي تغيير أو تبدل في طراوة الصدر، ويكون ذلك في وضعية الاستلقاء على الفراش، ومن جهة الخارج نحو الداخل، بحيث يتم الفحص بطريقة ناعمة وهادئة.



وصفات طبيعية فعالة للعناية بمنطقة الصدر

لشد الصدر: امزجي ملعقتين كبيرتين من كل من زيت الزيتون وزيت الحلبة. حركي المكونات جيداً وطبقيها على منطقة الصدر، وذلك بحركات دائرية ولمدة نصف ساعة. من ثم، مرري قطعة من الثلج على هذه المنطقة، بعدها شطفيها بالماء الدافئ.

لترطيب منطقة الصدر وتعزيز مرونتها: سخني أربع ملاعق كبيرة من زيت القمح، ودلكي بها منطقة الصدر لبضع دقائق، من ثم لفيها بمنشفة دافئة واتركيها مدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي منطقة الصدر ورطبيها بكريم الترطيب الملائم.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً

8 خطوات ضرورية للعناية بالبشرة الجافة

5 نصائح لمعالجة الكلف العميق

أفضل ماسكات تقشير للبشرة الدهنية