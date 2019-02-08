صور... 10 هدايا للرجل في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - يعتبر يوم الحب أكثر المناسبات حباً ورومانية، لذا ينتظره المتحابون للاحتفال بعلاقتهم العاطفية مع الشريك، والتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم.

وتقع بعض النساء في الحيرة نظراً لصعوبة اختيار هدية ملائمة للرجل في يوم الحب، إذ تميل المرأة للابتعاد عن الأفكار التقليدية من جهة وانتقاء هدية قيّمة تعبّر عن ما تكمنه لشريكها من حب ورومانسية من جهة أخرى.

نقدّم لكِ من المول.كوم 10 أفكار هدايا للرجل تساعدكِ لاختيار الأنسب لشريكك في يوم الحب





1- شنطة سفر رمادية من إست باك



شنطة مناسبة للسفر والعمل تحتوي على جيبة للكمبيوتر المحمول وكافية لليلة في الخارج

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2- طقم رجالي للعناية بالجسم من مستر ناتي



يحتوي على حقيبة "ووش باغ" ومرطّب إيربن بروتكشن بالإضافة إلى غسول استحمام ومنشفة مضادة للبكتيريا

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3- طقم ساعة وكافلنج للرجال من زايروس



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4- عطر من جورجيو أرماني



دايموندز آو دي تواليت للرجال - 75 مل

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5- نظارة شمسية هولبروك للرجال باللون الرمادي الفاتح من أوكلي



تصميم كلاسيكي من أوكلي. مستوحاة من أبطال الشاشة من الأربعينات والخمسينات والستينات، تم تصميم الإطار الأمريكي الشهير بواسطة مسامير معدنية وأيقونات أوكلي، مثالية لأولئك الذين يرغبون بنظارة تجمع الكلاسيكية والموضة.

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6- سوار عريض أسود من روديرير



سوار رجالي عريض بتصميم مزدوج من الجلد الطبيعي ، باللون الأسود ، مزيّن باسم العلامة التجارية من روديرير

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7- قلم Fortuna بأطراف الروز جولد من مونتي غرابا Montegrappa



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8- ماكينة حلاقة ثري دي مع خاصية التنظيف الذاتي من فيليبس



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9- محفظة من مانكيف بالفايبر الكربوني باللون الأسود للرجال



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10- علاقة مفاتيح ميلانو من الجلد باللون الأسود مع حلقة فضية من روديرير



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ثلاث أمكور يجب مراعاتها عند انتقاء هدية يوم الحب

1- طبيعة المناسبة، فعيد الحب هو احتفال بمشاعر المحبة التي تربط بين اثنين، لذلك يجب أن تكون الهدية مرتبطة بالمناسبة قدر الممكن.

2- طبيعة العلاقة؛ سواء علاقة هادئة ورومانسية أو يتخللها بعض المطبات، كما يمكن اغتنام مناسبة يوم الحب لمصالحة الحبيب إذا كان هناك خصام أو للاعتراف للطرف الآخر لأوّل مرّة وبالتالي استغلال المناسبة للاستهلال بعلاقة الحب، وكلّها أمور تؤثر على كيفية انتقاء الهدية.

3- شخصية الشريك، وهذه قاعدة عامة في فن اختيار الهدايا، حيث لا غنى عن البحث عن تفضيلات الشريك وطريقة تفكيره قبل أن نقدم له الهدية.



إطلالة رومانسية في يوم الحب من المول.كوم

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