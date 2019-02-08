موديلات أزياء تخطف الأنظار من أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - بدأ شهر الموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، ونقطة الانطلاق دائمًا تكون من نيويورك، ويوم أمس في افتتاحية أسبوع نيويورك للموضة، شاهدنا موديلات أزياء خطفت الأنظار ضمن المجموعات التي قدمتها دور الأزياء العالمية، مثل دار “رالف لورين” Ralph Lauren، و“توم فورد” Tom Ford، و”نون باي نوور” Noon by Noor، كما شاهدنا عددًا كبيرًا من صيحات الموضة المميزة والمبتكرة، أهمها حتى الآن كانت الاطلالات أحادية اللون، والتي على ما يبدو ستكون من الأقوى للموسم المقبل، وقد شاهدنا منها بشكل خاص الأبيض، والأسود والدرجات الترابية، وبشكل عام بتنسيقكِ لأيّ اطلالة أحادية اللون، ستكونين على الموضة بالتأكيد، كما لاحظنا أيضًا أنّ للألبسة الرياضية حصة من الموضة هذا الموسم، ولاسيما تلك الممزوجة بالأزياء ذات الطابع الأنثوي الناعم، مثل تنسيق السويتر مع التنانير الميدي، أو مثل السترات والسراويل الرياضية التي بدت غاية في الأناقة على منصات العروض.

درجات الميتالك البراقة مازالت رائجة في الموضة، وبشكل خاص الذهبي والفضي، وكذلك موديلات فساتين السهرة الناعمة والمنسدلة، وهذا ما لاحظناه ضمن مجموعات اليوم الأول لدى كل من “رالف لورين” Ralph Lauren، و“توم فورد” Tom Ford، و”نون باي نوور” Noon by Noor.





بعض التصاميم من مجموعات دار “رالف لورين” Ralph Lauren:







بعض التصاميم من مجموعة دار “توم فورد” Tom Ford:





بعض التصاميم من مجموعة دار ”نون باي نوور” Noon by Noor





تصاميم مبتكرة وأفكار عصرية لافتة شاهدناها في مجموعات اليوم الأول من أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 للألبسة الجاهزة.

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