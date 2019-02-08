جرأة إطلالات ياسمين عز تثير ضجة على السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - المذيعة المصرية ياسمين عز اشتهرت من خلال عملها كممثلة في عدد من الأدوار التلفزيونية، ومن ثم عملها كمذيعة ومقدمة برامج، كما أنها اشتهرت من خلال اطلالاتها المتنوعة التي كثيرًا ما أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنّ البعض يعتبرها جريئة ومتمردة، وقد اخترنا اليوم بالصور مجموعة من أبرز اطلالات ياسمين عز، لتعطينا رأيكِ أنتِ أيضًا بها وبأسلوبها في الموضة.



ياسمين عز في فستان أسود قصير:



اختارت ياسمين عز في إحدى المناسبات، فستانًا قصيرًا باللون الأسود، من دون أكمام وله ياقة مفتوحة على شكل حرف V، طول الفستان بدا قصيرًا جدًّا، وربما هذا ما دفعها لاعتماد جوارب نسائية معه، كما أنها نسقت من تحته توب من الدانتيل باللون الأبيض بياقة عالية.





فستان قصير معرق بالورود خيار ياسمين عز:



في اطلالة ثانية لافتة، شاهدنا ياسمين عز وقد اختارت فستانًا قصيرًا، -وكما هو واضح فهي تعشق موديلات الفساتين القصيرة- تصميمه ناعم معرق بالورود، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وبعض الاكسسوارات الناعمة.





ياسمين عز في فستان سهرة أوف شولدرز:



لإحدى المناسبات الرسمية شاهدنا ياسمين عز وقد اختارت فستان سهرة باللون الأزرق الداكن، بقصة مكشوفة الأكتاف، ومزينًا بكشكش عند منطقة الصدر، نسقت معه حزامًا معدنيًّا باللون الذهبي على الخصر، وحذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه أيضًا.





اطلالات ياسمين عز في دائرة التساؤلات، فما هو تعليقكِ عليها، هل تعتقدين أنها جريئة أم إنها اطلالات شبابية اعتيادية؟

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