عبايات خليجية راقيه سوداء من الفاشينيستات والماركات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - اللون الأسود الراقي بـ العبايات، يحمل الطابع التقليدي الذي ترغب غالبية الصبايا بالحصول عليه، فحتى إذا اختلفت تصاميم العبايات كثيرا عن الماضي، يبقى الرجوع للأصل هو الأساس، لإطلالة راقية لا تخلو من الطابع العربي، وبالتالي إليك عبايات خليجية راقية سوداء، جمعناها لك من الفاشينيستات والماركات.





بأحدث ظهور لها، اختارت الفاشينيستا الخليجية سندس القطان العباية السوداء عنوانا لإطلالتها، مع لمسة لقماش الصوف الرمادي الثلجي، ارتدت معها حجاب شيفون باللون الأسود، وهو لون سندس المفضل مع العبايات، واختارت شنطة متوسطة الحجم من ديور Dior وشوز سوداء ناعمة، كخيار أنثوي يضفي أجواء راقية ومترفة على إطلالتها ككل.



لفتنا تصميم العبايه الواسعة من Abaya Alia عبايات عليا، يمكنك ارتداؤها مفتوحة أو ترتدين معها حزام الخصر، ومثل هذه القطعة قد تظل رفيقتك لسنوات حتى وإن تغير وزنك، أو مع تقدم العمر، فهي مناسبة لكل الأعمار وكل السنوات، نسقيها مع شنطة ملونة، أو سوداء، والكعب المدبب سيكون خيارك الأنيق بنفس لون الشنطة، ولاسيما لون حزام الخصر.



وقد اختارت الفاشينيستا فاطمة حسام عبايه سوداء أنيقة مطرزة على الجيوب بالخرز والريش العصري، ولفتتنا طريقة تنسيقها للعبايه لترتديها مفتوحة، مع بلوزة كلاسيكة وتنورة عالية الخصر ميدي طويلة، وبالرغم من تفاوت الألوان باختيار درجات النود مع الاسود، إلا أن الإطلالة بدت عصرية ومتناغمة، خاصة مع شنطة شانيل Chanel الأوف وايت والحذاء الشفاف.



الأسود لطالما يكون غنيا بنفسه، لهذا غالبا ما نجد تصاميم العبايات بهذا اللون ما تكون هادئة وبسيطة، كالعبايه من M.S.Abaya إم إس عبايه، فقط خامة مكسرة وقماش التويد على الأكمام، ستناسب الطرحة البيضاء أو الرمادية، وكعب عالي باللون النود الثلجي.

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