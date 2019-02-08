بناطيل كتان ملونة للمحجبات.. هل أعجبتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 فبراير 2019 06:02 مساءً - الكتان من الخامات التي تجذب مدونات الموضة بشكل كبير، فهو ذو ملمس ناعم وأنيق على البشرة، متوفر بعالمنا العربي بشكل كبير بموديلات مختلفة وقطع جذابة، لاسيما منها البناطيل الكتان، التي لا تستغني عنها الفاشينيستات المحجبات بإطلالات أنيقة وجذابة، جمعناها لك بنظرة تفصيلية، لتخبرينا إلى أي درجة أعجبتك.



الفاشينيستا الكويتية مرمر محمد اختارت البناطيل الكتان أكثر من مرة في إطلالتها اليومية، كإطلالتها بالبنطلون الكتان الأصفر الواسع، وعادة ما تختار المدونات هذا التصميم من البناطيل لإطلالة مريحة وعصرية، مع بلوزة بيضاء واسعة. واستخدمت مرمر الشنطة الحزام لشكل متناسق مع البنطلون الواسع.



في المقابل اختارت حبيبة دا سيلفا بنطلونا أبيض ارتدته مع الفستان المفتوح المعرق بالورود، لإطلالة مريحة وعملية أيضا، يمكن معه أن تختاري الشنط الشفافة، لتضيف لوك كاجوال عصريا لمظهرك.



أما المدونة الخليجية دلال الدوب، فقد اعتمدت على خامة الكتان الصوف ببنطلون أسود فخم، نسقت معه جاكيت طويل شتويا من نفس اللون لإطلالة حيادية، ولم تغير لون طرحتها المعتاد، ولكن هذا اللوك ينقصه شنطة فخمة، لاسيما من دار هيرميس Hermes أو شانيل Chanel بلون لافت وحجم متوسط.



بستايل أكثر بساطة ولمسة بوهيمية اختارت الفاشينيستا آسيا اللوك الحيادي أيضا، ولكن مع بنطلون وتوب واسع من الكتان، وارتدت الجورب السميكة للمسة جنونية تناسب شخصيتها، مع شنطة الظهر اللامعة، للوك شبابي ومختلف.



لم تختلف إطلالة المدونة ماريا عليا كثيرا عن آسيا، لكنها لم تتبع اللوك الحيادي، فقد اختارت التوب الأبيض الضيق، مع البنطلون عالي الخصر، وحملت شنطة الكتف الكروس، كلوك رياضي من الدرجة الأولى، يناسب النحيفات، وصاحبات الشخصية المرحة.



أخبرينا أي لوك أعجبك من بناطيل الكتان للمحجبات؟

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