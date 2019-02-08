كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:35 مساءً - لافروف: روسيا تبذل جهود لدفع العملية السياسية في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عزم بلاده على بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لدفع العملية السياسية في سوريا.

وفي كلمة ألقاها بمقر الوزارة بمناسبة يوم الدبلوماسيين، قال لافروف: "سنواصل الإسهام في التجاوز السلمي لأزمات وصراعات كثيرة، لا سيما في سوريا حيث يعود لروسيا الفضل، إلى حد كبير، في دحر أهم معاقل الإرهابيين والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وتابع قائلا: "وفي الأجندة اليوم تحقيق تسوية راسخة على أساس قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي قبل عام تقريبا، وإعادة إعمار البلاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين".

وشدد الوزير على رفض بلاده لـ"لغة الإملاءات" التي يحاول الغرب استخدامها في علاقاته مع روسيا على الساحة الدولية. وذكر لافروف: "ليست هي المرة الأولى الذي تغلب على الغرب فيها عقدة التفوق والهيمنة، لكن للتاريخ دروسا لا يجوز نسيانها. ولا يوجد شك في أن كل المحاولات لإرغام موسكو على اتخاذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية تحت الضغط محكوم عليها بالفشل".

وبهذا الصدد، استذكر لافروف تصريحات عميد الدبلوماسية الروسية الأسبق، يفغيني بريماكوف، الذي قال في أكتوبر العام 2014، إن روسيا "بلد يدافع عن مصالحه القومية في عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما لا يروق للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، لكن ذاك هو المنطق الموضوعي لحركة التاريخ".