كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:35 مساءً - النيابة تأمر بتفريغ فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج
أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية التي انتشرت للممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج على مواقع التواصل، تمهيدا لمواجهتهما بها في قضية «الفعل الفاضح».
كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات الإباحية به.
وجاء ذلك بعدما وصلت المتهمتان إلى النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم إيداعهما الحجز، مشيرة إلى أن القرار في القضية سيصدر من المكتب الفني للنائب العام.
وقال مصدر أمني بقسم مدينة نصر إن المتهمتين تم ترحيلهما إلى النيابة وسط القاهرة تحت حراسة أمنية مشددة، وارتديا النقاب للتخفي.
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