كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:35 مساءً - خطفت قلبي - إطلالة شبابية جذابة لـ"نيرمين الفقي" - صور



خضعت الفنانة نيرمين الفقي، لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نرمين بإطلالة شبابية شتوية، مرتدية بلوفر باللون" اللبني" ونسقت معه بنطلون باللون "البيج"، وانتعلت حذاء باللون "الفضي"، ما نال إعجاب متابعيها. جدير بالذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي هو الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نجاحا كبيرا.









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