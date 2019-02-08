"كايا" يرد على منتقدي علاقته بـ"سارة": "ميعرفوش حاجة عن الحب"

تداول نشطاء "فيس بوك"، مقطع فيديو جديد لشاب يدعي أن اسمه "كايا"، يرد خلاله على الانتقادات الموجهة لقصة حبه مع فتاة مراهقة تسمى "سارة"، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "كايا": "مش برحب باللي بيكرهونا ويحسدونا، ومتزعليش يا سارة من الكومنتات اللي بتنتقدك، أوعي ثقتك في نفسك تتهز"، مضيفا أن المنتقدين لهما "ميعرفوش حاجة عن الحب"، متابعا أن المصريين ينبهرون بقصص الحب الأجنبية، كـ"روميور وجوليت"، في الوقت الذي يهاجمون فيه حبهم، على حد وصفه.

وأمسك الشاب بدمية "تويتي" الصفراء خلال مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة ونصف دقيقة، موضحًا أنها أول هدية تلقاها من حبيبته"، مختتمة حديثه: "اللي يزعل سارة كايا يجيبه بالصنارة"، مع سماع مقطع من أغنية "على حبك" للنجم عمرو دياب.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف المشاهدات، والتعليقات، المهاجمة له.

يشار إلى أنه تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو جديد لفتاة مراهقة تدعى "سارة"، معروفة بـ"حبيبة كايا".

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ20 ثانية: "جود مورنينج عليكم يا جدعان، وبقولكم أني مرتبطة بكايا، وبحبه ومش هسبوه أبدا"، متابعة: "أنا بحبك يا كايا، ومش هسيبك لأي حد غيري، قلبي يا رب".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف المشاهدات، والتعليقات، أبرزها: "ايه اللي بتعمليه ده"، و"أنا في سنك كنت بتفرج على سبيس تون"، و"يا بنتي أنتي صغيرة على اللي بتعمليه ده".

يشار إلى أن صاحبة الفيديو، آثارت جدلا واسعا، عقب نشرها قبل أيام مقطع فيديو آخر، قالت خلاله: "أنا مرتبطة بكايا يا جدعان.. مورنينج عليك يا قلبي"، لتتحول عبارات الفتاة مثل "كايا" و"مورنينج يا قلبي" إلى تريندات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد مرور يومين على نشر فيديو الفتاة، ظهر شاب يزعم أنه "كايا"، في مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، ووجه فيه رسالة إلى الفتاة المراهقة "حبيبته"، على حد زعمه، قائلا، "أنا كمان بحبك وهتجوزك ومتزعليش من التعليقات السلبية من البنات على الفيس، عشان دول بيحقدوا علينا"، وسط آلاف التعليقات الساخرة من رواد موقع "فيسبوك" على الفيديو.

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