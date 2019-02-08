عرضت الفنانة رانيا يوسف، الحلقة الثانية من برنامجها الجديد "More about Rania"، الذي تكشف خلاله عن بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
وتحدثت رانيا، خلال الحلقة الثانية، عن تفاصيل جديدة بحياتها اليومية، مستعرضة منزلها الذي أشارت إلى محبتها الشديدة له وشعورها بالراحة داخله، كونه المنزل الأول الذي تمتلكه من مالها الخاص بعد عملها نحو 25 عامًا.
وقالت رانيا خلال الحلقة إن المنزل يمنحها الشعور بالأمان، مضيفة: "أول بيت في حياتي بعمله بشقايا وبمجهودي وعلى ذوقي وكل حاجة فيه أنا اللي جايباها وكل قرش اتحط فيه أنا تعبت فيه".
ولفتت رانيا إلى أنها تقوم ببعض الإصلاحات للأمور المنزلية بنفسها، فيما تتجه في المواقف الصعبة للمختصين لإصلاح الأعطال الطارئة بالمنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| رانيا يوسف عن ارتباطها بمنزلها: "كل قرش فيه من تعبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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