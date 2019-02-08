بالصور| رانيا يوسف بفستان جرئ في أحدث "فوتو سيشن"

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خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير حديثة بعدسة المصور سامح السباعي، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية بالأبيض والأسود.
وارتدت رانيا فستانًا لامعًا مكشوف الكتفين باللون الأسود المزود بأجزاء من القماش الأبيض والخرز الأسود، بتوقيع مصمم الأزياء بهيج حسين، الذي نشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتستعرض رانيا يوسف مؤخرًا مقتطفات من حياتها اليومية في حلقات خاصة أسبوعية بعنوان "More about Rania"، تنشرها عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحساباتها الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
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