التّسعينيّات تسيطرُ على موضة أحذية 2019.. إليكِ أبرز صيحاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من أربطة الشّعر السكرانشي، إلى شورت راكبي الدّرّاجات والكارديغان، تتميّز موضة 2019 بنكهة التسعينيات، التي تعود وبقوّة هذا العام. فمن الأزياء والمكياج، إلى الاكسسوار، تسيطر التسعينيات على موضة هذا العام، وخاصّة فيما يتعلّق بالأحذية، حيث تظهر المقدّمة المربّعة بقوّة الآن.

وفيما يلي، جلبنا لكِ من مجلة "بيور واو" أبرز صيحات الأحذية، ذات المقدّمة المربّعة لهذا العام، فلا تفوّتيها:

حذاء ميول كاروهات

تسيطرُ تلك النقشة على موضة 2019، وحتى الأحذية، ومع ظهور المقدّمة المربّعة، ستتميّز تصاميم الأحذية بنقشة الكاروهات، أو المربّعات.

السيور الرفيعة

بالإضافة إلى المقدّمة المربّعة، ستتميّز موضة احذية 2019 بلمسة أخرى من التسعينيات، وهي السيور الرّفيعة الرّقيقة، وخاصّة بلون اللافندر.

أحذية الكعب المخمليّة

يضفي المخمل أناقة وجاذبية لا تُقاوم، سواء للأزياء، أو الأحذية، فلا تتردّدي في اختيار حذاء مخمليّ، بلونكِ المفضّل، ولا تنسي ذا المقدّمة المربّعة.

الجمع بين لونين

بالإضافة إلى تصاميم الكعب العالي، يمكنكِ اختيار حذاء فلات لوفر، ذي الّلونين، مثل الأزرق مع الأبيض، أو أيّ مزيج يعجبكِ.

الورديّ الباهت

في حين أنّ تلك الدّرجة من الورديّ اختفت لبعض الوقت، إلا أنّها تعود الان وبقوّة، مع صيحة المقدّمة المربّعة.

تصميم البوت ذي الثّقوب

يُعدّ من التصميمات المميّزة للبوت، وهذا العام ستطغى عليه صيحة المقدّمة المربّعة من وحي التسعينيات.

تفاصيل من وحي البحر

من بين التصاميم المميّزة لأحذية المقدّمة المربّعة، لا تفوّتي اختيار حذاء ذي إكسسوار من وحي البحر، مثل الصّدف.

عقدة الفراشة باللّون الأحمر

أضفي مزيدًا من النّعومة، والانوثة لإطلالتكِ، من خلال اختيار حذاء ذي شكل عقد الفراشة الرّقيقة باللّون الأحمر.