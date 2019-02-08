امرأة برج الدلو تؤمن بأن الحياة تستحق العيش

تتميز امرأة برج الدلو بشخصية تجمع بين العقلانية والمرح والإثارة، فمن الصعب أن تتوقع تصرفاتها أو ما يدور بذهنها، وقد تبدو بالنسبة للأشخاص الحساسين امرأة باردة ولا تظهر مشاعرها بسهولة، ولكن إذا كنت تبحث في شريكة حياتك على امرأة مستقلة وقادرة على تولي أمرها بنفسها فإن امرأة برج الدلو هي الشخص الأمثل لك.

ولا تهتم امرأة برج الدلو كثيرا بالمجاملات والإطراءات التي يثنيها الأخرين عليها فهي تملك قدرا من الثقة بالنفس يغنيها عن وسائل الدعم المعنوية من الأخرين.

وتحاول امرأة الدلو، طوال الوقت رصد ردود أفعال من حولها عن ما تقوله أو تفعله وتؤمن كثيرا بأن الحياة تستحق العيش.

ويُعد من أبرز مشاهير برج الدلو "إيما بونتون، ياسمين صبري".

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