انقسام حاد على مواقع التواصل بسبب نظام "لألكساندريا أوكاسيو كورتيز" للعنانية بالبشرة 

نشرت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، النائبة في المجلس النواب الأميركي، في الأسبوع الماضي ، قرب نهاية شهرها الأول في منصبها السياسي، قصة على موقع الإنستغرام، مؤلفة من خمس صفحات بشأن روتين عنايتها ببشرتها، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعية الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.

وكشفت كورتيز عن نظام للعناية بالبشرة من ست خطوات هي "المنظف، التونر، الترطيب، كريم الوقاية من الشمس، فيتامين سي، عدم النوم بالمكياج"، مؤكدة أنه ليس شاذا لامرأة تبلغ من العمر 29 سنة، ذات دخل معقول، وليس من المفاجئ أن تظهر المرأة العاملة تهتم بجمالها أمام الجمهور.

وقالت "فنحن نعيش في عالم يكون فيه التواصل مرئيًا وحتى- إن كانت المرأة في منصب سياسي، فانها ستهتم بأن تكون جميلة و مثيرة للإعجاب".

وشاركت في يونيو/ حزيران، خلال حملة الانتخابات التمهيدية في نيويورك، في تغريدة على موقع تويتر لون أحمر شفاه المفضل لها من العلامة التجارية ستيلا لها وكانت هناك تداعيات مشابهة.*

ما بدا أنه* يثير غضب منتقديها أنه على الرغم من وجود عدد قياسي من النساء اللواتي يعملن في الكونغرس، وعلى الرغم من كون ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز امرأة تتولى مقعداً مهما، إلا أنها تجرأت على الاعتراف بالحاجة إلى المكياج والعناية الجمالية؛ لكن ما تظهره مشاركة عضوة الكونغرس هو كيف تغير مفهوم العناية بالبشرة خلال العامين الماضيين إلى أبعد من ذلك حينما طلب* منا تنظيف البشرة ووضع التونر والكريم المرطب واستخدام المقشر، فإن هذا النوع من روتين الجمال المتأثر بالنمط الكوري والذي تؤيده كورتيز قد اتخذ قوة كبير أثرت على الكثير من النساء.

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وفي الواقع

، يبدو نظام كورتيز إيجابياً بالمقارنة مع النظام الضخم الذي يتخذ حوالي 10 خطوات مختلفة اعتمدتها بعض النساء في كوريا الجنوبية واليابان.

وقد تغيرت الصناعة عالميا منذ عامين؛ لكنها انتقلت إلى رد فعل عنيف ففي كانون الثاني / يناير الماضي وصفها بعض المنتقدين بأنها "خداع"، بينما في أكتوبر قامت النساء في كوريا الجنوبية بتدمير منتجات التجميل و المكياج كجزء من حركة تسمى "escape the corset".

وقد نجحت الشركات الحديثة المتخصصة في المنتجات متعددة الخطوات مثل The Ordinary and Drunk Elephant في تغيير الصورة التقليدية للمنتجات "المضادة للشيخوخة" باعتبارها منتجات "الألفية" ، وبالتالي ، حصلت على إيرادات تصل للمليارات.

ووفقا للغارديات فإن شركات كوريا الجنوبية لمنتجات التجميل ، تم تصديرها بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة في عام 2018 ، بلغت إيراداتها قيمة 4،536،943 جنيه استرليني (3.47 مليون جنيه استرليني) من منتجات K-Beauty ، أي ما يقرب من مليون مقارنة بالعام السابق. منتجات العناية بالبشرة متعددة الخطوات ليست مجرد ذراع لهذه الصناعة ، بل هو اقتصادها الخاص.

بالنسبة للكثيرين منا ، فإن فكرة العنايةبالبشرة الخاصة بكورتيز هي رائعة ومطمئنة على حد سواء. رائعة لأنها في الأوقات السياسية المظلمة ، هناك القليل من المسكنات الأفضل من القراءة عن روتين سياسي بل روتين جمالي، ومطمئنة لأنه تثبت أن كورتيز هي واحدة منا وهي ما كانت عليه الآراء المؤيدة لـكورتيز.

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