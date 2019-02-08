داليا يوسف تكشف تفاصيل مجموعة الربيع والصيف 2019

كشفت مصممة الأزياء داليا يوسف عن تصميمها لمجموعة جديدة من الأزياء الخاصة بموسم ربيع وصيف 2019.

وتقول داليا في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، "إن الكولكشن الجديد متنوع جدا به دريسات وبونشو وأقمشة مشجرة، وأدخلت في التصميمات ترتر لأنه موضة هذا العام لكنه ترتر من نوع خاص الذي يقلب ألون متعددة، ففي الصباح من الممكن أن أجعله أسود وفي المساء من الممكن أن أجعله سيلفر مع أسود، وهناك لون أخر جميل للغاية هو اللون الأبيض في السيمون، أيضا صممت جواكيت كاجوال بحيث يمكن أرتداؤه مع البنطلون الجينز وأيضا أرتداؤه مع بنطلون الترنج فيصبح ترنج كامل.

أقرأ أيضاً :

ابتعدي عن الترتر خلال حفل رأس السنة الجديدة

وأضافت المصممة داليا أنها أدخلت الترتر في التصميمات ولكن ليس بإبتذال وبشكل راقي يناسب التصميمات، مع استخدام البادجات بعدد محدود وهي من السيلكون وبها استراس.

وأكدت داليا يوسف أن الأقمشة تناسب الربيع والصيف، فهي تناسب للأرتداء حتى الصيف، وأقمشة القطيفة المستخدمة بطباعة التصميمات ثلاثية الأبعاد لعلامة فرزاتشي، والبونشو لأنه مطلوب مني منذ فترة قمت بتصميمه من جديد بأقمشة قطيفة ثقيلة، والجواكيت بها جلد إيطالي سامبوكسات، واستخدمت أيضا الجلد الفرنساوي في بعض التصميمات الاخرى.

واختتمت حديثها قائلة "انافس بهذه المجموعة التركي والمستورد، فأنا استخدم الخامات المستوردة ذاتها ولكن بالفكر الخاص بي وبذوقي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"الجينز المطاطي" يعود من جديد بعد اختفائه عن عالم الموضة

كريستينا ميليان ترتدي الجينز وتتخلى عن الملابس الرسمية