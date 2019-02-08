9 أطعمة قد تنهي حياتك.. منها التونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

كشفت دراسة أمريكية شارك فيها إدارة الأغذية والعقاقير "FDA" أن بعض الأطعمة نتناولها ونظن أنها تحتوي علي فوائد صحية عديدة دون أن نعلم الجانب الخفي منها، إذ يؤدي الإكثار من تناولها إلى الإصابة بأمراض عديدة وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

1- بذور الفاكهة:

فقد أكدت الدراسة أن بذور الفاكهة الموجودة في التفاح والخوخ والمشمش والبرقوق والكرز جميعها غير مفيدة على الإطلاق، ولذلك يجب الحرص على عدم بلع بذر التفاح خاصة لصغره أو محاولة كسره، لأنه يحتوى على نوع من هيدروجين السايبيد السام بداخله، كما أنه ينتج باستمرار جرعات صغيرة حوله، ويستطيع الجسم هضمها، إلا أن الكثير منها يسبب الدوار والقيء، وكذلك التسمم الذي يؤدى إلى ارتفاع الضغط وزيادة نبضات القلب والفشل الكلوي ثم الدخول في غيبوبة، أو يؤدى للاختناق الذي يسبب الوفاة.

2- مشروبات الصودا:

تحتوي على ما يقارب من 10 ملاعق من السكر مما يتسبب في زيادة الوزن، وحدوث اضطرابات في الجسم، والقلق والاكتئاب ومرض السكري .

3- جوزة الطيب:

تستعمل بنسب قليلة جدا في البهارات التي نستعملها، ولكن أكد العلماء أن 0.2 منها يسبب تشنجات ونسبة 0.3 قد يؤدى إلى حالات مرضية، أما إذا تناولتها كاملة، فستصاب بذهان جوزة الطيب، والذي يعطى الإحساس الوشيك بالموت.

4- البطاطس ذات البقع الخضراء:

البطاطس عامة من الأغذية المفيدة لأجسامنا، ولكن عند ركنها لفترات طويلة، تبدأ البقع الخضراء في الظهور على قشرتها، إذ تحتوي هذه البقع علي مركب الجليكو الكالويد لمادة السولانين السامة، والتي تؤدى إلى التشنج والصداع، وإذا تم تناولها بكثرة، تزيد مضاعفاتها للغيبوبة والموت.

5- البيض النيئ:

أكدت الدراسة أن البيض النيئ يحتوى على بكتيريا "salmonella" التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، فهي غير سامة في حد ذاتها، ولكنها إذا انتقلت إلى الدم، فستؤدى إلى تجرثم الدم ثم الوفاة.

6- صلصة الطماطم الجاهزة:

حذرت الدراسة من الإكثار من تناولها، إذ تحتوي على سكر الفركتوز، الذي يؤدي إلى السمنة، ومرض السكري والقلب.

7- اللحوم المصنعة: تحتوي على النيترات والصوديوم والمواد الحافظة، الذي يسبب تراكمهم في الجسم إلى أمراض القلب والسرطان .

8- التونة:

تحتوي على معدن الزئبق، الذي يسبب نسب عالية منه التسمم لذلك أكدت إدارة الأغذية والعقاقير "FDA"، ضرورة عدم تناول المرأة الحامل أو الأطفال التونة.

9- الكربوهيدرات البيضاء: تسبب الزيادة في الوزن ومرض القلب وانسداد الأوعية الدموية.