منعا لتساقط الرموش والأمراض.. هذه مدة صلاحية مستحضرات التجميل بعد فتحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تجهل بعض النساء أن مدة صلاحية مستحضرات التجميل المدونة على المنتج من الخارج، والتي تصل إلى 3 سنوات، هي مدة صلاحيته في حالة عدم فتحه أو استخدامه، بينما الأمر يختلف عند الاستخدام، اعتمادًا على تركيبته ونوعه، لذلك تقدم لكم خبيرة التجميل رنا محمد المدة الصحية لاستخدام مستحضرات التجميل، ونصائح للحفاظ عليها.

-الماسكارا والآيشادو:

استخدام الماسكارا بعد 3 أشهر من فتحها يؤدي إلى تساقط الرموش؛ لذلك يجب التخلص منها فورًا.

يمكن استخدام الآيشادو حتى ثلاث سنوات، أما الآيشادو الكريمي يفضل التخلص منه بعد سنة ونصف من فتحه.

-أحمر الشفاه:

يفضل التخلص منه بعض سنة، لمنع نمو البكتيريا، ولا ينصح باستخدامه بعد شخص آخر.

-قلم العين والشفاه:

يجب التخلص منهم بعد سنة، وقص حواف القلم من فترة لأخرى، لمنع تكون البكتريا والأمراض المعدية.

-الفاونديشن:

يحتوي كريم الأساس على نسبة عالية من الماء، وهذا الأمر الذي يجعله أكثر عرضة لتكاثر الجراثيم والميكروبات، لذلك تبلغ مدة الصلاحية عام واحد بعد استخدامه للمرة الأولى.

-مرطبات البشرة:

تعتبر الكريمات المرطبة من أكثر مستحضرات التجميل ضررًا على البشرة عند استخدمها بعد انتهاء فترة صلاحيها بعد الفتح، لذلك يجب التخلص من الكريمات المرطبة بعد سنة، لعدم الإصابة بالأمراض الجلدية وحب الشباب.

-طلاء الأظافر:

تبلغ صلاحية طلاء الأظافر نحو 12 شهرًا، ويجب التخلص منه عندما يجف.

-مستحضرات تنظيف البشرة:

يمكن استخدام مستحضرات التنظيف بعد فتحها بـ6 أشهر، ويجب تغير النوع أيضا كل ست أشهر.

نصائح للحفاظ على مستحضرات التجميل:

1-خزني منتجات العناية بالبشرة في مكان بارد وجاف ولا تعرضيها للشمس، وفي الصيف ضعي كريم الأساس السائل وطلاء الأظافر في الثلاجة.

2-احرصي على غلق عبوات المكياج بعد استخدامها مباشرة.

3-اغسلي فرش المكياج كل أسبوعين للتخلص من الجراثيم، ومنع ظهور حبوب الشباب.

4- يجب غسل اليدين جيدًا قبل استخدام مستحضرات التجميل، ومن الضروري استخدام الفرشاة أو الإسفنجة عند وضع المكياج.