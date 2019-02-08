بالصور| لمحبي المشاهير.. تعرف على أسعار منازلهم المعروضة للبيع والإيجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تختلف اعتبارات اختيار المنزل من شخص لآخر، غير أن المشاهير عادة ما يكونوا انتقائيون لا يهتمون بالتكلفة قدر الأناقة والمظهر الداخلي والخارجي أو الفخامة، وتجهيزه من عوامل الأمان والترفيه مثل حمام السباحة والموقع المتميز بعيدًا عن الزحمة وصالات الجيم وغيرها، وعادة ما يفكر بعض المشاهير في التغيير من فترة لأخرى، وهو ما يستدعي عرض منازلهم للبيع أو الإيجار للانتقال إلى آخر لأسباب تختلف من واحد للثاني. "الخليج 365" يستعرض لكم بعض منازل المشاهير التي تم عرضها للبيع والإيجار.

1-منزل الرئيس دونالد ترامب في نيويورك:

عرض الرئيس الأمريكي منزل طفولته في حي كوينز بمدينة نيويورك للبيع، مقابل 2.9 مليون دولار، وذلك بعد فترة من طرحه للإيجار عبر موقع " إير بي إن بي"، لتوفير خدمة السكن الجاهز.

ويضم المنزل تذكارات خاصة بـالرئيس الأمريكي، تشمل مجسمًا بالحجم الحقيقي له مصنوع من الورق المقوى، وصورة لترامب على غلاف مجلة الشعب (بيبول).

وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن السعر المطلوب لشراء منزل طفولة ترامب يعد الأعلى مقارنة بـأسعار العقارات الأخرى في نفس المنطقة.

2-منزل جاستن تيمبرليك:

عرض الممثل والمغني جاستن تيمبرليك، شقته في نيويورك للبيع، مقابل نحو ثمانية ملايين دولار، وتبلغ مساحة الشقة أكثر من 278 مترًا مربعًا، وتضم ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات وتراسًا كبيرًا يطل على مناظر طبيعية رائعة.

3-مزرعة توماس بون بيكنز:

أعلن توماس بون بيكنز، بيع مزرعته في تكساس مقابل 250 مليون دولار، وتبلغ مساحة المزرعة 3065 مترًا مربعًا وتتجاوز مساحتها الخارجية 372 مترًا مربعًا، كما يوجد بها مطار وكنيسة خاصة.

4-قصر تشارلي شين:

قدم الممثل تشارلي شين قصره في بيفرلي هيلز للبيع مقابل 9.999 مليون دولار.

وتبلغ مساحة القصر 830 مترًا مربعًا، ويحتوي على سبعة حمامات وسبع غرف، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على سينما وحمام سباحة وصالة للألعاب الرياضية.

5-منزل بروس ويليس وإيما هيمنج

عرض الممثل بروس ويليس وعارضة الأزياء والممثلة إيما هيمنج منزلهما في "بدفورد كورنرز" للبيع، مقابل 12.95 مليون دولار أمريكي.

تبلغ مساحته 1.298 مترًا مربعًا، ويتكون من أربع مباني، يحتوي المنزل الرئيس المعروض للبيع، المنزل الذي تبلغ مساحته 836 مترًا مربعًا، فضلًا عن المنازل الريفية الثلاثة المنفصلة، على 12 غرفة نوم و9 حمّامات. ويمتاز المنزل الرئيس بحضور غرفة من الزجاج، بالإضافة إلى غرفة السينما وغرفة اللعب، من دون الإغفال عن ملعب التنس والمسبح وحديقة الخضروات.

6-قصر أفريل لافين وتشاد كروجر:

أعلنت المغنية أفريل لافين والمغني ومؤسس "فرقة نيكيلباك للهارد روك" الكندي تشاد كروجر، بيع منزلهما بعد ثلاث سنوات من انفصالهما.

تبلغ مساحة القصر 930 مترًا مربعًا، يحتوي على ست غرف نوم، وتسعة حمامات، ومسرح كبير، وحوض سباحة يحتوي على ماء مالح، يبلغ سعره 7.999 مليون دولار.

توماس

عرضت النجمة جيسيكا، منزلها للإيجار، مقابل 11000 دولار أمريكي شهريًّا. ويقع المنزل في مدينة "بيفرلي هيلز" الأمريكية، وتبلغ مساحته 880 مترًا، يحتوي المنزل على غرفتي نوم وثلاثة حمامات، والعديد من وسائل الترفيه.