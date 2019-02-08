كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - مصرع طفل سقط عليه سور من أعلى منزله بالمنشاه سوهاج

لقى طفل فى الرابعة من العمر مصرعه، بناحية قرية الخنانسة شرق دائرة مركز المنشاه، على إثر إنهيار جزء من سور أعلي سطح منزل ملك والده، بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابته " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذن "وأن سبب الوفاة " نزيف داخلي " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كان اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد إنهيار جزء من سور أعلي سطح منزل ملك علي رفاعي سليمان عزب ويقيم بناحية قرية الخنانسه شرق دائرة المركز.

نتج عن ذلك وفاة نجل مالك المنزل الطفل عبد الله علي رفاعي سليمان 4 سنوات ويقيم بذات الناحية وبسؤال عم الطفل المتوفي أحمد رفاعي سليمان عزب 59 سنة موظف بالوحدة المحلية ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو الطفل المذكور أعلي المنزل سقط عليه جزء من السور مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابته " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذن "وأن سبب الوفاة " نزيف داخلي " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.