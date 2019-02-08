كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - السيطرة على حريق بأوتوبيس رحلات فى حدائق القبة دون إصابات
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شب بأتوبيس رحلات فى حدائق القبة، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى اتوبيس بمنطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، حيث فُرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.
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