كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - الأموال العامة تضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاشتراكه مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "ممدوح.ع" حاصل على دبلوم تجارة " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، و"حسين.م" سائق ، ومقيمان بدائرة مركز دشنا بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإستبدال تلك المبالغ بالعملة المحلية، وإرسالها على حساب الثانى، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء مركز دشنا نقداً، أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل خمسة ملايين جنيه مصرى.