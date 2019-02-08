كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - إيمري يحث أرسنال على التعاقد مع رابيو

رابيو

ينتهي عقد أدريان رابيو مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

لاعب الوسط الشاب لم يلعن بعد عن وجهته القادمة، لكن رحيله عن صفوف ناديه بات أمرًا مؤكدًا.

وتفيد صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي يتطلع للتعاقد مع رابيو في صفقة انتقال حر بالصيف المقبل.

رابيو بدأ أساسيًا هذا الموسم في 12 مباراة فقط مع بي إس جي، وكانت أخر مباراة ظهر بها يوم 11 ديسمبر الماضي، أمام ريد ستار بلجراد وشارك لسبع دقائق فقط.

وتدهورت العلاقة بين رابيو وإدارة ناديه التي قررت تجميده واستبعاده من مباريات الفريق بالإضافة لخوضه تدريبات مع الفريق الرديف، ومنعه من التواجد في غرف الملابس مع زملائه بالفريق الأول خلال المباريات.

يأتي ذلك بسبب رفض رابيو لتجديد عقده، ورغبته في الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني المهتم بضمه.