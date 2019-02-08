كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - ليفربول يقدم التعازي لأسرة سالا بعد وفاته رسميًا

سالا

أعرب نادي ليفربول، صباح اليوم، عن تعازيه الكاملة للاعب فريق كارديف سيتي "إيميليانو سالا" والذي تم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

اللاعب الأرجنتيني قد انتقل إلى كارديف سيتي قادمًا من فريق نانت في موسم الانتقالات الشتوي الماضي.

وسقطت الطائرة التي كان يتواجد "سالا" على متنها في طريقه إلى إنجلترا يوم 21 يناير الماضي، قبل أن يتم العثور على حطامها قبل عدة أيام.

وعثرت السلطات على جثة بين حطام الطائرة، تحت قاع بحر المانش، وتم تحديد هويتها بعد ذلك حيث تم اكتشاف أنها لـ"سالا"، لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الجميع في نادي ليفربول يقدمون التعازي لأسرة وأصدقاء إيميليانو سالا".

وأضاف: "أرقد في سلام يا سالا".