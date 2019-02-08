كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - وزيرتا الهجرة والصحة يبحثان الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج

بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خطة التعاون المشترك للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج سواء خلال زيارات دورية للكشف وإجراء عمليات جراحية بالوطن او دعوة زملاء لهم لتلقي التدريب بالخارج .

جاء اللقاء بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ومصطفى زمزم المدير التنفيذي لمؤسسة مصر تستطيع، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة سحر حلمي رئيس هيئة التدريب والبحوث، والدكتور هشام الشرقاوي مدير مشروعات المستشفيات النموذجية.

واستهلت وزيرة الصحة اللقاء بالترحيب بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مشيدة بدورهها في ربط المصريين المقيمين في الخارج بالوطن، وخاصة في الملف الطبي من خلال دعم جهود الدولة في الاستفادة من خبرائنا بالخارج في تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى للمصريين.

من جانبها، استعرضت وزيرة الهجرة نتائج مؤتمر الأطباء المصريين والقبارصة واليونانيين المقيمين بإنجلترا، الذي تم عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى أول نوفمبر 2018، وما تضمنه من طلب الأطباء المصريين فى لندن بوضع إطار مؤسسى لتنظيم زيارات دورية منهم للوطن وتقديم دورات تدريبية للأطباء وقطاع التمريض المصرى.

واتفقت الوزيرتان على إعداد خطة عمل لتنظيم زيارات الأطباء المصريين بالخارج من الخبراء والكوادر الاستشارية المتميزة للاستفادة من خبراتهم، في إطار منظومة الرعاية الصحية المتميزة التي تسعى لها الدولة ومن خلال حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، تم وضع خطة عمل تتضمن إعداد وزارة الصحة قائمة بالتخصصات المطلوبة، حيث اقترحت الدكتورة هالة زايد البدء بالتخصصات الحرجة خاصة علاج وجراحة الأورام وجراحات الأطفال خاصة التشوهات الوراثية وجراحات النساء المتقدمة، كما اقترحت البدء بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، على أن تتواصل وزارة الهجرة مع أطبائنا وخبرائنا في الخارج في هذه التخصصات، لتحديد التوقيتات المتاحة والترتيبات المطلوبة لإجراء الجراحات ولعقد الدورات التدريبية للأطباء وقطاع التمريض، بطريقة تضمن تحقيق الاستدامة في إطار منظومة الدولة للرعاية الصحية للمواطنين .

فيما أكد الدكتور مصطفى زمزم، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر تستطيع، أنه جاري إعداد قاعدة بيانات لعلمائنا في الخارج بتخصصاتهم واحتياجاتهم، لتوظيف هذه الخبرات في خطط التنمية المستدامة 2030 التي تنتهجها الدولة، مشيرا إلى استعداد عدد من الشركات الطبية الدولية لتقديم منح تدريب للأطباء المصريين .

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرتان على البدء فورا عبر إطلاق استبيان للأطباء بالخارج سيحدد فيه التخصص والسيرة الذاتية حتى يتم أفضل توظيف واستفادة من خبراتهم في دعم المنظومة الصحية للوطن، مقدمين الشكر للخبراء بالخارج الذين يقدمون من وقتهم وعلمهم ردا لجميل الوطن عليهم، مشددين أن المصري دوما مرتبط بأهله ومجتمعه.