كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - لبناني يحرق نفسه بسبب عدم تمكنه من دفع الاقساط المدرسية

توفي اليوم مواطن لبناني بعد ان كان احرق نفسه لعدم تمكنه من دفع الاقساط المدرسية لاولاده.

وفي التفاصيل، بحسب ما نقل موقع تيار “المردة” عن الاهالي ان اولاد الراحل يتلقون التعليم في مدرسة خاصة بالكورة، الا انه وبسبب ضيق الحال لم يعد يتمكن من دفع الاقساط المدرسة، ما دفعه الى طلب افادات لنقلهم الى مدارس رسمية، غير ان المدرسة الخاصة رفضت ذلك قبل تسديد كامل الاقساط، ما دفعه الى احراق نفسه امام المدرسة.

وقد نقل زريق امس الى مستشفى السلام في طرابلس بسبب وضعه الحرج الا انه ما لبث ان فارق الحياة صباح اليوم.