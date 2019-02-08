كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 مساءً - سهى المصري تطرح كليبها الجديد "ما صار إلا الخير" - أتفرج



طرحت الفنانة سهى المصرى كليبها الجديد الذي يحمل اسم " ما صار إلا الخير " كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع وجدى فؤاد واخراج عصام نصار وإشرف عام خالد أبو منذر. وجاء إطلاق الأغنية قبل أيام من عيد الحب، ولاقت الأغنية ردود فعل إيجابية عقب طرحها مباشرة. من المعروف ان أغنية "ما صار إلا الخير" أول عمل غنائي للفنانة سهى بعد مشاركتها في برنامج ذا فويس، الذي نالت من خلاله شهرة واسعة في الوطن العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر سهى المصري تطرح كليبها الجديد "ما صار إلا الخير" - أتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.