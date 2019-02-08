انت الان تتابع تفاصيل خبر أقساط ابنته المدرسية تدفع لبنانياً للانتحار حرقاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 03:50 مساءً - انتحر مواطن لبناني، اليوم الجمعة، بإشعال النار في نفسه؛ احتجاجاً على عدم تمكنه من دفع الأقساط؛ بسبب وضعه الاقتصادي السيئ.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن المواطن (ج.ز) توفي اليوم بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة بكفتين في الكورة (شمال).

وأشارت إلى أن انتحاره حرقاً كان احتجاجاً على رفض المدرسة إعطاءه "ورقة نقل" ابنته إلى مدرسة أخرى؛ بسبب سوء وضعه المادي، وتراكم القسط المدرسي المترتب عليه.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الضحية نقل إلى المستشفى للمعالجة لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وحسب إحصاءات لقوى الأمن الداخلي، شهد لبنان مئتي حالة انتحار في عام 2018، مقارنة بـ143 حالة في خلال 2017، وهو عدد مرتفع نسبياً في مجتمع تحرّم كل طوائفه قتل الإنسان نفسه.

الإحصاءات أشارت أيضاً إلى أنه بين عامي 2009 و2018، وقعت في لبنان 1393 حالة انتحار.

تلك الإحصاءات تفيد بحدوث حالة انتحار كل يومين ونصف اليوم (60 ساعة)، ومحاولة انتحار كل ست ساعات.