كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 09:59 صباحاً - بعد فيديو "خلف الكواليس".. أنصار ليفربول يتوسلون صلاح

نشر النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مساء الخميس، مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته في تصويب الكرة، فاستغل أنصار النادي الإنجليزي الفيديو لتوجيه مناشدة لهداف الدوري الإنجليزي.

وعبر حسابه على فيسبوك، نشر صلاح فيديو بعنوان "خلف الكواليس"، يظهر مشاهد من تسجيل إعلان تجاري، ويستعرض فيه مهاراته بتسديد الكرة من بعيد داخل عجلة سيارة، ثم تسديد الكرة باتجاه علبة مشروبات غازية وإصابتها من بعيد.

وحظي الفيديو، بتفاعل واسع جدا على حساب صلاح في فيسبوك، حيث تمت مشاركته حوالي 60 ألف مرة، وعلق عليه أكثر من 9 آلاف شخص، وتفاعل معه 134 ألف شخص بعد حوالي 6 ساعات من نشره.

ورغم الإعجاب بالمهارات التي أظهرها صلاح في الفيديو، فإن عددا كبيرا من أنصار ليفربول استغله لمناشدة النجم المصري بتطبيق هذه المهارات على أرض الواقع، خاصة مع تعثر الفريق في آخر مباراتين، والشكوك حول قدرة "الريدز" على الظفر بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب لحوالي 30 سنة.

وأهدر ليفربول 4 نقاط في آخر مواجهتين خاضهما ضد ليستر سيتي على ملعب الآنفيلد، وضد ويست هام في لندن، وانتهت المباراتان بالتعادل بهدف لمثله، وقدم فيهما صلاح مستوى متواضعا.

وعلقت مستخدمة تدعى "جينو لو" على فيديو النجم المصري بالقول: " ممكن أن تفعل ذلك في المباراة القادمة.. أرجوك صلاح."

وبعد فوزه على إيفرتون يوم الأربعاء، خطف مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا من ليفربول برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، في حين يملك "الريدز" نفس الرصيد من النقاط ولكن من 25 مباراة.

وقال آخر يدعى بيدرو جمال: " استيقظ أيها الملك.. لقب البريميرليغ يبتعد."

وتساءل مستخدم على فيسبوك عبر تعليق على فيديو صلاح: " إن كان بإمكانك إصابة الهدف هكذا، لماذا لم تسجل أمام ليستر سيتي وويست هام؟".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، متقدما على مهاجم أرسنال الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ برصيد 15 هدفا.

ويستضيف ليفربول يوم السبت فريق بورنموث في "الآنفيلد" في مسعى لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي، وتعويض الأداء الباهت في آخر مواجهتين.