كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 09:59 صباحاً - اختراق شبكة حواسيب البرلمان الأسترالي

قال البرلمان الأسترالي، الجمعة، إن شبكة حواسيبه تعرضت للاختراق في "حادثة أمنية" غير محددة، معلنا عن فتح تحقيق.

وذكرت سلطات البرلمان، في بيان "عقب حادثة أمنية لشبكة حواسيب البرلمان، تم تطبيق عدد من الإجراءات لحماية الشبكة ومستخدميها".

ورفض المسؤولون التعليق على طبيعة الاختراق الأمني الإلكتروني، وأوضحوا أنه لا توجد أدلة على اختراق البيانات.

وأوضح البيان "ليست لدينا أدلة تشير إلى أنها محاولة للتأثير على نتائج عمليات برلمانية أو عرقلة عمليات انتخابية أو سياسية أو التأثير عليها".