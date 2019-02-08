تلعب "بلاي ستيشن"؟.. اكتشف مخاطره على عقلك وصحتك النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة يجلس كثيرون أمام البلاي ستيشن كوسيلة للتسلية والاستمتاع، يأخذ حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والمراهقين والشباب حتى يصل إلى حد الإدمان، يجلسون لساعات متواصلة في معارك كروية وأخرى حربية حسب اللعبة التي يمارسونها دون الشعور بالخطر الذي يحيط بهم. لمزيد عن مخاطر وأضرار لعب "البلاي ستيشن".. اضغط هنا

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