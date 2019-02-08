بسبب العنصرية.. "جوتشي" تسحب هذه الكنزة من متاجرها

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

أعلنت ماركة جوتشي الإيطالية عن سحب كنزة سوداء بياقة عالية عليها فم أحمر كبير، إثر اتهامها بالعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصل هذه الياقة إلى مستوى الوجه وعليها شفتان حمراوان كبيرتان مقصوصتان في وسطهما تحيطان بشفاه الأشخاص الذين يرتدون هذه الكنزات.

ورأى بعض مستخدمي الإنترنت في هذا التصميم تجلّيا للممارسات القاضية بإعطاء صورة كاريكاتيرية عن السود والمعروفة بـ"بلاك فيس".

وجاء في حساب المجموعة على "تويتر" أن "جوتشي تعتذر عن الأذى" الناجم عن الكنزة، مع التأكيد على "سحب المنتج على الفور من كل متاجرنا وموقعنا الإلكتروني".

وشدّدت الماركة التابعة لمجموعة "كيرينج" الفرنسية على أهمية "التنوّع كقيمة رئيسية من قيمنا"، واعتبرت أن "هذه الحادثة" هي بمثابة "درس يلقّن لطاقمها وآخرين".

وفي ديسمبر، سحبت ماركة "برادا" الإيطالية من متاجرها في نيويورك شخصيات سوداء صغيرة تتمتّع بشفاه حمراء كبيرة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أثار إعلان ترويجي لدار " دولتشي اند جابانا " تظهر فيه امرأة آسيوية الملامح تحاول تناول البيتزا والمعكرونة بعيدان أكل سخطا في الصين.