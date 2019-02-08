أمريكي ينسى طفله الرضيع في القطار من أجل "سيجارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

رصدت كاميرات المراقبة رجلا أمريكيا يضع طفله الرضيع داخل قطار، قبل أن يتركه وحده، ويغادر من أجل تدخين سيجارة، لكن وقع ما لا يحمد عقباه.

وذكرت "سكاي نيوز"، أمس الخميس، أن الحادث وقع يوم 12 يناير الماضي في محطة قطارات بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

ويظهر الفيديو الأب وهو يضع حمالة الأطفال فوق أحد مقاعدة المقطورة التي كانت فارغة تقريبا من الركاب.

وبعد لحظات، وضع أغراض أخرى كان يحملها بجانب الرضيع وخرج من القطار الذي كان يستعد للتحرك، لكن أحد الركاب انتبه للأمر فحاول تنبيه الأب الذي لم يستجب، فركض إلى الباب، في محاولة ثانية لتنبيه الأب، لكنه فشل في مسعاه.

وفي غضون ذلك، كان الأب الموجود على المنصة يحاول الوصول لفتح الباب، لكن محاولته باءت بالفشل، فحاول اللحاق بالقطار فأخفق مرة ثانية.

وسارع راكب القطار الموجود بجانب الطفل إلى إجراء مكالمة مع السلطات لشرح الوضع، وظل بجانب الرضيع.

وفي وقت لاحق، أكد مسؤولون أن الطفل لم يتعرض لأي أذى خلال رحلة القطار، فيما قالت السلطات إن السائق علم بما حدث أثناء الرحلة قبل أن يصل إلى المحطة التالية.

وأعادت السلطات الطفل إلى والده الذي كان ينتظر في المحطة السابقة متلهفا لرؤية طفله.