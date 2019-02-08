كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - الليلة بالدوري - الأهلي يسعى لمواصلة الإنتصارات أمام حرس الحدود

الأهلي

جولة جديدة يخوضها النادي الأهلي في واحد من أصعب الدوريات في تاريخه الحافل بالألقاب، وذلك عندما يصطدم بفريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة الدوري.

الأهلي يعاني من ضغط المباريات بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، ووصوله لنهائي البطولة الموسم الماضي ما تسبب في تكدس المؤجلات واضطراره لخوض العديد من المباريات في فترة كثيرة.

ولذلك يحارب النادي الأهلي الزمن ويحاول الوصول للجاهزية والاستشفاء التام لكل لاعبيه قبل المباراة التالية بعد كل لقاء يخوضه، وبين لقاء الحدود المقبل ولقاء إنبي السابق يومين فقط راحة بخلاف يومي المباراتين.

الأحمر حقق أربعة انتصارات متتالية ليوجه جرس إنذار لمنافسيه على لقب بطولة الدوري هذا الموسم، لكنه ما زال بعيداً عن صدارة الزمالك بفارق 9 نقاط مع خوضه لقاء أقل من المتصدر، وعن وصافة بيراميدز بفارق 6 نقاط مع خوضه 4 مباريات أقل.

وفي حالة فوز الأهلي على حرس الحدود سيتقلص الفارق مع الزمالك المتصدر إلى 6 نقاط، ويتساوى الأحمر والأبيض لأول مرة هذا الموسم في عدد المباريات (18)، لكن الزمالك سيتقدم بمباراة واحدة أكثر عندما يلعب ضد النجوم السبت المقبل.

أما حرس الحدود فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، مستغلاً الدفعة الهائلة التي تلقاها بعد تعيين طارق العشري مديراً فنياً له، حيث يأمل في اقتناص نقطة أو أكثر من حامل اللقب.

بطاقة المباراة:

الحدث: الجولة 21 في الدوري المصري

التاريخ: 8 فبراير 2019

التوقيت: 06:00 مساءً

القنوات الناقلة: أون سبورت، نايل سبورت