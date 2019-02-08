كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

الأهلي وحرس الحدود

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الجمعة على ملعب السلام في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتواجه الفريقان على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 21 من البطولة المحلية.

وكان الأهلي قد انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة له ببطولة الدوري أما حرس الحدود فخسر من الجونة بالنتيجة ذاتها.

موعد مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم

تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، بعد انطلاق صافرة الحكم محمد معروف الذي اختارته لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وحرس الحدود في الدوري

تذاع مباراة الأهلي والحرس على قنوات اون سبورت ونايل سبورت والثانية المصرية على القمر الصناعي نايل سات.