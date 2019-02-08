كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - أحمد مجدى: أوافق على عمل زوجتى بالتمثيل

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان أحمد مجدى، إن دراسته فى كلية الحقوق أفادته كثيرا، لاسيما عندما يطلع على أى أوراق قانونية.

وأضاف مجدى، خلال لقائه ببرنامج "ON set" مع الإعلامية شيرين حمدى، عبر قناة ON E، أنه كان فاشل فى كل المواد أثناء دراسته، سوى "الشريعة" لأنه كان يحبها بشكل كبير، أما عن زواجه بفتاة خارج الوسط الفنى، فهى كانت صدفة ولم يقصد ذلك على الإطلاق، فيما أعرب عن موافقته لأن تتجه زوجته إلى التمثيل.

وأوضح أحمد مجدى، أن زوجته تعمل فى السيرك رغم كونها باحثة اجتماعية، مشيرا فى السياق ذاته، إلى أنه يأخذ رأى والده فى أعماله.