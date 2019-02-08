كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - ليلى علوى تكشف عن انتمائها الكروى

كتبت : شيرين عصملي

قالت الفنانة الكبيرة ليلى علوى، إنها كانت "مشاكسة" مع والدتها عندما كانت فى المدرسة، حيث تهرب من "الباص" بعدما ترافقها والدتها إلى أتوبيس المدرسة، فى حين تضع هى حقيبتها بداخله وتنزل منه بعد مغادرة والدتها.

وكشفت ليلى علوى، خلال لقائها ببرنامج "أنا وبنتى" الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، عبر قناة ON E، عن انتمائها الكروى للنادى الأهلى كاشفة عن علاقة ذلك الأمر بهروبها من أتوبيس المدرسة، قائلة: "الرصيف اللى كان الباص بيمشى عليه، كان فيه خطين أحمر وأصفر، وأنا كنت بقول هروح المدرسة على البلاط الأحمر علشان أهلاوية ومش همشى على الأصفر".

وأوضحت أن الرقابة فى المنازل حاليًا تختلف عن السابق، حيث كانت الأسرة فى الماضى تراقب أفرادها أثناء خروجهم من المنزل حتى عودتهم.