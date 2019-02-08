كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - حسن الرداد: "بعمل رجيم عشان الفيلم الجديد بس بحب الحلويات"
كتبت : شيرين عصملي
قال الفنان حسن الرداد، إنه يقل فى طعامه استعداداً فيلمه الجديد، مردفاً:"الأكل مش فارق معايا بس بحب الحلويات جداً"، موضحاً أن فيلمه المقبل عبارة عن دراما به "أكشن".
وأشاد "الرداد"، خلال لقائه ببرنامج "عين"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية شيرين سليمان، بمسرحية "جريمة فى المعادى" عرض مختلف عن العروض الأخرى، موضحاً يشبه العروض فى الخارج، مقدماً التحية للفنان أشرف عبد الباقى.
وذكر أن المسرحية عبارة عن تجرية مختلفة وجميلة، موضحاً أن الكوميديا فى المسرحية جيدة، وفيها فكرة جديدة.
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