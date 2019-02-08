كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 05:33 صباحاً - عضوة بفريق المجد لخالعات الحجاب: "أنا حرة.. اعمل اللى عايزاه"

كتبت : شيرين عصملي

قالت رضوي، عضوة بفريق "المجد لخالعات الحجاب"، إن الحملة التي قمن بها تستهدف الفتيات والسيدات المعنفات اللاتي يتم إجبارهن على ارتداء الحجاب، مضيفة: "إحنا مش هنروح نشد الطرح من على حد، وحملتنا لدعم كل سيدة تتعرض لعنف أسري ومجتمعي يجبرها على ارتداء الحجاب.. وفي النهاية اللى عايزة تلبس الحجاب أو تخلعه دي حرية شخصية".

وعن إطلاقها "رميها" الحجاب في مكان عام، علقت: "أنا حرة أعمل اللى عايزاه.. وبعض المحجبات يحتفلن على وسائل التواصل الاجتماعي بتصرفاتهن".

وأعربت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ساعة أمل"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن استيائها من الهجوم العنيف الذي تعرضت له وزملائها بحملة "المجد لخالعات الحجاب" بعد خلع وإطلاق الحجاب في الهواء خلال جلسة تصوير، مضيفة: "اللى معترض على اللى إحنا عملناه يواجه الفكر بالفكر مش بشتيمة وإهانة والنظر لشكلنا وتصرفاتنا".