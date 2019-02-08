كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - توفيق عكاشة: تعديل الدستور اتأخر سنوات

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المصريين شركاء في نسبة النمو التي تحققت، والتي ستصل إلى 5،9% في يونيو القادم، مؤكدا أن المصريين هم من يعيدون بناء بلدهم اقتصاديا وثقافيا.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الخميس، إلى أن المصريين هم أيضا العمود الفقري في ارتفاع نسبة الاحتياطي الدولاري في البنك المركزي، منوها بأن ظروف الحياة التي يعيشها المصريون صعبة، ولكن نتائجها.

وثمن تقديم عدد من النواب بطلب تعديل بعض مواد الدستور، مؤكدا أن هذا الطلب تأخر سنوات، معتبرا أن الدستور الحالي يتعامل مع الوضع في مصر على أنها كوريا الجنوبية سياسيا واقتصاديا، بالاضافة إلى أنه لا يتناسب مع الخطة الموضوعة لتطوير الوضع في مصر.

وطالب باعادة النظر في المادة التي تمنع النائب من تقلد أي منصب وزاري، قائلا: "خدوا بالكم من المادة دي.. جه منين الاختراع الغريب ده"، لافتا إلى أن انجيلا ميركل المستشارة الألمانية كانت عضو في مجلس النواب الألماني.