كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - خالد الجندي: "اللي عاوز يدخل في حرب مع الله يأكل مهر زوجته"

كتبت : شيرين عصملي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم الشرع في أكل حق المهر على المطلقة، مؤكدًا أن من يأكل مهر زوجته دخل في حرب مع الله.

وحذر "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، من أكل مؤخر صداق الزوجة (المهر)، لأنه يعد دينًا في عنق الزوج حتى في حالة وفاته، مشيرا إلى أن هذا المال ضامنه رب العالمين، وليس القضاء والنيابة العامة أو حتى الدولة.