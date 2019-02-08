كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - وزير التعليم العالي: تخصيص 2% من مصروفات الطلاب لرعاية المبتكرين

كتبت : شيرين عصملي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تخصيص نسبة 2% من مصروفات كل طالب بالتعليم الخاص لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحًا أنه عن طريق الصندوق توجيه "كشافة" للبحث عن النوابغ والمبتكرين، يعقبها تفعيل لبروتوكول التعاون مع الإنتاج الحربي لتحويل الفكرة أو الإختراع إلى منتج.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اَخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ليس للعلم فقط وإنما يشمل جميع النوابغ في كافة المجالات مثل المتميزين في الشعر، لافتًا إلى أن مصر بها نوابغ ومبتكرين يحتاجون للرعاية والاهتمام.