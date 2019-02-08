كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - تحيا مصر : تخصيص مليار جنيه لمبادرة "نور حياة"

كتبت : انجي بيومي

قال رفيق أحمد، مدير مبادرة "نور حياة" بصندوق تحيا مصر، إنه سيتم إجراء 38 عملية جراحية بالسويس الأسبوع المقبل.

وأوضح "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن المبادرة تتضمن مشروعين؛ الكشف على الكبار، والكشف على طلاب المدارس.

وأضاف أنه سيتم عمل كشف مبكر على طلاب المدارس، وأنهم سيبدأوا بالمدارس الموجودة بالأماكن الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن تمويل المبادرة من صندوق تحيا مصر، وأنه تم رصد مليار جنيه لها.

وتابع مدير المبادرة: "نسعى لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين"، موضحًا أن الحملة مجانية، وأن المواطن لن يتحمل أي تكاليف، موضحًا أن الأولوية بالنسبة إليهم الآن هي الفئات الأولى بالرعاية.

ولفت "أحمد"، إلى أن الخط الساخن لصندوق تحيا مصر 15118؛ للمشاركة في حملة "نور حياة".

ووجه الشكر لجمعية الأورمان، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية، وصناع الخير، موضحًا أنهم قاموا بمجهود عظيم جدًا في هذه المبادرة، بالإضافة إلى دور مؤسسات الدولة