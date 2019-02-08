كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 03:59 صباحاً - نائب عن زيادة معاشات ضباط الشرطة : أقل واجب
كتبت : انجي بيومي
أشاد اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون زيادة معاشات الشرطة، قائلًا: "مطلب عادل وإنصاف".
وأضاف "كدواني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين"، مساء اليوم الخميس، أن الزيادة في المعاشات أقل واجب لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، بسبب ما يقدمه ضباط الشرطة من تضيحات في خدمة البلد.
وأشار إلى أن هناك عدة قوانين مقدمة لزيادة معاشات الشرطة ولكن الحالة الاقتصادية للبلد تحول دون تنفيذها.
وتقدم اليوم الخميس، النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، برفقة أكثر من مئة نائب آخرين، بمشروع بقانون، لتعديل كون وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية، لإضافة توصيف وكلمة "ذات كادر خاص".
ويهدف هذا التعديل إلى إعادة النظر في معاشات ومرتبات أبناء الوزارة العريقة، بما يتناسب مع ما يبذل من جهد وتضحيات في سبيل الوطن.
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