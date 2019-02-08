بالفيديو| منى زكي: تعرض الأطفال لأفلام الرعب جعل لديهم قسوة كبيرة

قالت النجمة منى زكى، سفيرة اليونيسيف، إن تعرض الأطفال في سن صغير لأفلام الرعب الأجنبية جعل لديهم قسوة لا يمكن تخيلها، موضحة أنها نجحت في تحقيق مبادرة لجمع تبرعات بلغت مليون دولار، والتي تم تخصيصها للسماح على الأقل لـ 5 آلاف طفل لاجئ ومساعدتهم في الذهاب للمدارس بمؤتمر Abu Dhabi Dream Ball.

وأضافت زكي، خلال حديث لها مع فضائية "سكاي نيوز" عربية، أن جمع التبرعات جاء لكونها سفيرة لليونيسيف في الشرق الأوسط والتي يساعدها فيها زوجها الفنان أحمد حلمي، والنجمة دنيا سمير غانم.

ونشرت "زكي" مجموعة من تلك الصور لمشاركتها بمهرجان، والذي أقيم بدولة الإمارات العربية.

​