عرض فستان "طلاق" مارلين مونرو في مزاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أعلنت دار مزادات جي دبليو إس كروس، الأربعاء، عرض الفستان الأسود الذي ارتدته النجمة الراحلة مارلين مونرو في مؤتمر صحفي عام 1954، للإعلان عن انفصالها عن أسطورة البيسبول جوي ديماجيو للبيع.

والفستان من الصوف البسيط برقبة تفتح بسحاب من الأمام، وسيعرض في مزاد بدءا من 30 مارس، ويتوقع أن يجلب ما يصل إلى 150 ألف دولار، حسب موقع "سكاي نيوز".

وارتدت مونرو الفستان في بيفرلي هيلز في أكتوبر أول 1954 عندما واجهت وابلا من الكاميرات والصحفيين لتعلن نهاية الزواج، الذي جمع الرياضة والسينما وحقق ضجة صحفية كبيرة.

بالكاد تحدثت مونرو في المؤتمر، وبدت وكأنها على وشك البكاء وأومأت فقط مجيبة عن سؤال واحد، بينما تركت ممثلها يجيب نيابة عنها.

وتزوجت مارلين مونرو جوي ديماجيو في يناير 1954، وأصبح طلاقهما رسميا في العام التالي.