كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 01:01 صباحاً - عميد العلوم الإسلامية بالأزهر : وثيقة الأخوة الإنسانية نقلة حضارية في تاريخ الأديان

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، إن "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية" التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مضمونها أن الأديان لم تأت لقتل الإنسان وإنما لسعادته، وأنه لا يمكن قبول مقولة إن الأديان هي التي تصنع المشاكل وتثير الأزمات في العالم.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأديان تدعو إلى الأخوة والمحبة، مشيرًا إلى أن الرمزان الكبيران أثبتا ذلك واقعيًا وعمليًا في أبو ظبي، لافتًا إلى الإمارات تضم 200 جنسية مختلفة باختلاف أديانهم ومذاهبهم.

ووصف عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، الاتفاقية بأنها نقلة حضارية في تاريخ الأديان، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى بصراع الحضارات أو الأديان وإنما هناك تلاقي بينهم.