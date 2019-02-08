كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 01:01 صباحاً - عكاشة: "لو السياحة دخلت 18 مليار دولار في السنة الدولار هيبقى بـ3 جنيه"

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه في حالة انتعاش السياحة مجددًا سينخفض الدولار بشكل كبير، مضيفًا: "لو ربنا أكرمنا بدخل سياحي من 16 إلى 18 مليار دولار في السنة، الدولار هيرجع لـ 3 جنيهات فورًا".

وأضاف خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن إجمالي الصادرات المصرية بجانب وجود دخل سياحي يصل إلى 18 مليار دولار من شأنه إحداث تغير في معادلة الدولار وهبوطه وتراجعه للحد الأدنى له يصل إلى 3 جنيهات.

وأشار إلى أن الصوب الزراعية تسهم بشكل جيد في توافر الخضروات وعمل توازن في الأسعار، مؤكدا أن تراجع قيمة الجنيه وراء زيادة أسعار السلع ومنها الخضروات.