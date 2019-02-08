كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 01:01 صباحاً - تفاصيل قصة حب وائل جسار لزوجته

كتبت : شيرين عصملي

كشف المطرب اللبناني وائل جسار، أنه ارتبط بزوجته عن طريق قصة حب امتدت لـ 7 سنوات، حيث تعرف عليها صدفة خلال إحيائه حفلا غنائيا في عام 1998 ووقتها وجد العديد من الفتيات يرقصن إلا هي كانت تستمع لغنائه، مشيرا إلى أن حبه لزوجته مثل الأفلام، حيث يتفقان مع بعض في كل الأشياء حتى برج القوس.

وأوضح أن أغنية "مشيت خلاص" كانت تعبر عن حالته وزوجته قبل الارتباط والزواج، مضيفًا: "عرفتها من 1998 وتركنا بعض من 2002 إلى 2004 ورجعنا في 2005، الأمر الذي دفعه لغناء هذه الأغنية".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "حكايات لطيفة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الفنانة لطيفة: "أفتخر إني طلعت من عائلة متواضعة ماديًا وقدرت أشتغل وأعمل نفسي وأوصل لهدفي".

وعن سبب أغنية "غريبة الناس"، علق قائلًا: "في الزمن دا للأسف الفلوس والمظاهر أصبحت كل حاجة"، لافتًا إلى أن أغنية "بتوحشيني" لمصر وشعبها، لافتا أنه منذ صغره وهو يحب أفلام الرعب والمغامرات، على الرغم من أنه مطرب الرومانسية، وحياته الطبيعية منفصلة عن حياته الفنية، مؤكدا أنه من المغرمين بأصوات العصافير والكناري في الصباح.